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Charlie Hebdo троллит Эрдогана: опубликовал карикатуру на полуголого президента Турции

27 октября, 22:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сатирический журнал считает, что Эрдоган в частной жизни очень игрив

После публичной ссоры французского президента Эммануэля Макрона и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана парижское сатирическое издание Charlie Hebdo решило оригинально вступиться за французского лидера и потроллить главу турецкого государства.

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В Twitter издания была выложена карикатура, которая будет опубликована на обложке журнала 28 октября. На ней изображен полуголый Эрдоган, который в одной руке держит баночку лимонада, а второй – поднимает юбку служанки.

Карикатура подписана: "Эрдоган в частной жизни очень игрив", как бы намекая на его двуличие.

Напомним, Эрдоган заявил, что Макрон не знает, что такое свобода вероисповедания, и неподобающе относится к мусульманам, которые живут в его стране, добавив, что ему необходимо "проверить психику".

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Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции за оскорбления в адрес главы Франции. Однако Эрдоган снова заявил, что Макрону нужно пройти обследование у психиатра.

Скандал возник на фоне убийства преподавателя истории Самюэля Пати под Парижем из-за того, что он показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

27 октября глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил французского лидера в том, что "он вынуждает людей идти на преступления", и предупредил, что "мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого пророка Мухаммада". А муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал Эммануэля Макрона "террористом номер 1" и "врагом всех мусульман".

Кроме того, антифранцузские демонстрации прошли в ряде мусульманских стран: Ираке, Ливии, Бангладеш, Палестине. Участники жгли портреты Макрона и скандировали антифранцузские лозунги.

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скандал ссора карикатура Charlie Hebdo Эммануэль Макрон Реджеп Эрдоган

Источник: Сегодня

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