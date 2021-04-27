Пророссийская Чехия меняет свой курс – что известно о подрыве складов в Врбетице и как это скажется на Украине

Политолог считает, что скандал может негативно отразиться на отечественной оборонной сфере – государства просто побоятся продавать оружие из-за возможной мести Кремля

Скандал вокруг причастности России к взрывам на складах в Врбетице продолжает сотрясать Европу. Чехия обвиняет в случившемся Кремль, высылает российских дипломатов, а президента страны подозревают в госизмене из-за обнародования секретных данных.

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Что известно о новом скандале и чем он может обернуться для Украины – читайте в материале "Сегодня".

Высылка российских дипломатов

Все началось 17 апреля, когда чешские власти заявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства – их идентифицировали как агентов Главного разведывательного управления под дипломатическим прикрытием.

Власти считают, что российские спецслужбы причастны ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны. Речь идет об инциденте, который произошел 16 октября 2014 года и в результате которого погибли два человека.

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Тогда взрыв привел к многочисленным разрушениям и нанес ущерб на несколько миллионов крон. Склад принадлежал компании, которая официально занимается торговлей оружием, — Imex Group.

К взрыву причастны небезызвестные Петров и Боширов

В полиции Чехии считают, что к взрыву причастны ГРУшники Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые под псевдонимами Руслан Боширов и Александр Петров организовали покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Для въезда в страну они использовали паспорт Молдовы на имя Николай Попа и паспорт Таджикистана на имя Руслан Табаров.

Эту версию подтверждают и расследователи из Bellingcat. По данным издания, за взрывом в Врбетице стоит по меньшей мере шесть сотрудников подразделения № 29155 российского ГРУ.

Организатором операции называют генерал-полковника Андрея Аверьянова, который имеет прямую связь как с главой ГРУ, так и с Кремлем. Также к взрыву вероятно причастны офицеры разведки – генерал-майор Денис Сергеев (имя прикрытия – Сергей Федотов) и подполковник Егор Гордиенко, подполковник Николай Ежов, а также уже известные Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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Все эти люди в одно время находились в чешском городе Острава, который расположен в часе езды от Врбетице. Пока неясно, как группа россиян получила доступ к складу, чтобы заложить взрывчатку. Однако в 9:25 утра 16 октября 2014 года склад боеприпасов № 16 взорвался. А агенты ГРУ спустя короткое время покинули страну.

Операция во Врбетице связана с Украиной

Как выяснили расследователи из Bellingcat, спецоперация ГРУ была направлена на подрыв возможностей Украины по закупке оружия и боеприпасов, критически важных для ее обороны в войне с Россией.

Чтобы сорвать поставки оружия, российские агенты также дважды пытались отравить болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева – он был одним из ключевых поставщиков боеприпасов для нашей страны.

"Оружие на чешском складе вполне могло подойти для ВСУ Украины, поэтому у ГРУ были все основания думать, что Гебрев планирует направить его туда. Но у них мог быть и более масштабный план: как утверждали чешские власти (хотя и без представления доказательств), ГРУ планировало, что взрывчатка должна была сдетонировать позднее, когда боеприпасы будут переправлены на основной склад Гебрева в Болгарии. Возможно, они надеялись, что вместе с этими боеприпасами подорвутся и другие".

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Как пишет Bellingcat, после взрыва на складе некоторые из участников группы ГРУ "возобновили операцию, нацеленную на Гебрева, но в этот раз они уже попытались убить его и его заместителя". Расследователи выяснили, что сотрудники летали в Болгарию, где останавливались в отеле с видом на офис компании EMCO, принадлежащей бизнесмену. Весной 2015 года Гебрев был дважды отравлен нервно-паралитическим веществом – вероятно, яд был провезен в страну в дипломатическом багаже.

Президенту Чехии грозит импичмент

Чешский президент Милош Земан не стал поддерживать версию о причастности России ко взрывам. По словам политика, еще рано делать какие-либо выводы, необходимо дождаться итогов расследования.

Глава государства также отметил, что доказательств присутствия агентов РФ на складе боеприпасов "не было в отчетах контрразведки", из чего, однако, не следует, что "отсутствуют подозрения, что они там действительно были".

Это заявление Земана вызвало возмущение среди чешских политиков – некоторые даже заговорили об импичменте. Сенат рассмотрит возможность подачи государственного иска против главы государства по статье об измене родине.

Позже премьер-министр страны Андрей Бабиш подчеркнул, что чешские власти рассматривают только одну версию – причастность России к взрывам на складах.

Чем это обернется для Украины?

Украинский политолог Александр Палий считает, что некогда пророссийская Чехия сейчас кардинально меняет свой курс – а это положительно отразится на украинско-чешских отношениях.

"Чехия была практически самым пророссийским государством Европы. Сейчас она стремительно меняет свои установки. Хотя бывший премьер-министр страны Вацлав Клаус и нынешний президент Милош Земан явно пророссийские, это явно старая российская агентура. Но сейчас в правительстве другие люди. И сама ситуация настолько кислотная, возмутительная для общества, что даже Земан не может говорить то, что он говорил раньше", – отметил он.

При этом, отмечает эксперт, связь взрывов во Врбетице с Украиной может негативно сказаться на отечественной оборонной сфере – маленькие государства просто побоятся продавать оружие из-за возможной мести Кремля.

"Но это не касается наших основных партеров – США, Канады и Великобритании. Их, очевидно, такими вещами не испугаешь. Я думаю, если бы Россия попробовала диверсию против американских объектов, то это для Кремля ничем хорошим не закончилось", – подчеркнул политолог.

Также Палий отмечает, что Чехия в дипломатической войне с РФ явно победила, несмотря на размашистость ответных мер Кремля.

"Сейчас эта история закончилось тем, что Россия фактически согласилась на паритетность. Чехи выслали гораздо больше дипломатов. Оказалось, что Россия демонстрировала такую размашистость, а в результате пришли к тому, что оставили равное количество дипломатов. По сути, чехи в этой ситуации чисто арифметически выиграли".

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