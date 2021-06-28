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Чехия официально выставила России счет за взрывы во Врбетице

28 июня 2021 18:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Часть денег пойдет для муниципалитетов и региона, а также для отдельных граждан

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Власти Чехии официально потребовали от России компенсацию ущерба за взрывы на военных складах во Врбетице в 2014 году. Это 25,5 млн евро.

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Об этом сообщает iDNES.

Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту. В документе есть требование полностью возместить ущерб от взрыва – около 650 млн крон (примерно 25,5 млн евро).

Кроме того, МИД Чехии подготовило законопроект о распределении компенсации за взрывы в Врбетице. 350 млн крон пойдут для муниципалитетов и региона, еще 300 млн – для отдельных граждан.

Каждый житель, включая детей, постоянно проживающих в пяти муниципалитетах, сможет получить компенсацию, размер которой зависит от определенных условий.

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Напомним, согласно расследованию Bellingcat, по меньшей мере шесть сотрудников подразделения № 29155 российского ГРУ участвовали в операции по взрыву склада боеприпасов во Врбетице, Чехия.

Также ранее "Сегодня" писали, что известно о подрыве складов в Врбетице и как это скажется на Украине.

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