Чехия ослабляет карантин после полутора месяцев локдауна

Вновь откроются все магазины и кафе

Правительство Чехии решило ослабить введенные ранее строгие карантинные ограничения в связи с существенным улучшением ситуации с эпидемией коронавируса.

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Как сообщает Irozhlas.cz, разрешается работа ресторанов и заведений общественного питания в ограниченном режиме.

Также вновь откроются все магазины розничной торговли.

Со следующей недели отменят комендантский час, ныне действующий с 23:00 до 5:00. Также увеличивается допустимое количество людей для собраний на открытом воздухе – с 6 до 50 человек. В помещениях можно будет собираться группами до 10 человек.

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Музеи и галереи смогут работать с ограничениями, но театры и кинотеатры будут оставаться закрытыми. Так же с ограничениями заработают спортзалы и фитнес-центры.

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Ранее в Чехии из-за роста количества новых заражений COVID-19 с 10 сентября вводят обязательное ношение масок в закрытых помещениях. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Вене.

Напомним, правительство Чехии в связи с пандемией коронавируса вводит с 28 октября комендантский час, пока на неделю.

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