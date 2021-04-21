Чехия поставила России ультиматум из-за выдворения дипломатов

В России остается сейчас только пять представителей Чехии с дипломатическим статусом и работа посольства практически парализована

Чехия требует от России пересмотреть решение выслать из страны 20 сотрудников чешского посольства, так как на данный момент в посольстве Чешской Республики в РФ осталось всего 5 человек.

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Об этом заявил новоназначенный глава МИД Чехии Якуб Кулганек послу России в Праге Александру Змеевскому, передает "Радио Свобода".

Министр пригрозил, что если до полудня четверга 22 апреля Россия не выполнит упомянутое требование, Чехия вышлет из страны еще нескольких сотрудников российского посольства, чтобы их осталось не больше, чем сейчас в России чешских дипломатов.

По информации издания, в России сейчас осталось только 5 сотрудников посольства Чехии с дипломатическим статусом и его работа практически парализована.

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Накануне чешские СМИ сообщали, что Министерство иностранных дел Чехии намерено 21 апреля объявить о высылке еще нескольких российских дипломатов.

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Напомним, 17 апреля чешские власти заявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов российских спецслужб под дипломатическим прикрытием, в ответ Россия выдворила из страны 20 чешских дипломатов.

В Чехии считают, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны. Речь идет об инциденте, который произошел 16 октября 2014 года и в результате которого погибли два человека.

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