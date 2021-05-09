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Чехия потребует от РФ компенсацию за взрывы во Врбетице. Сколько хотят получить

9 мая, 18:19

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Минэкономики страны уже назвали круглую сумму компенсации, однако окончательно это еще не решили – сумму могут увеличить

Посольство Чехии в Москве. Фото: REUTERS/AP

Посольство Чехии в Москве. Фото: REUTERS/AP

Чехия будет требовать от России компенсации за последствия взрывов на складах во Врбетице. Страна планирует получить более 47 млн долларов.

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Об этом сообщает Česká televize.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что международное право дает возможность требовать от Москвы возмещения убытков.

"Самым доступным является возмещение в соответствии с международным правом, ведь путь возмещения убытков в пределах уголовного производства может быть слишком длинным", - сказала она.

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В министерстве финансов Чехии назвали приблизительную сумму возмещения – около 1 млрд чешских крон (более 47 млн долларов). Однако эта сумма еще не окончательная, Злинский край, куда входит Врбетице, может выдвинуть дополнительные требования.

Глава администрации региона Радим Голиш считает, что компенсация должна учитывать также психологический ущерб жителей и возмещение за повреждение имущества.

МИД Чехии уже готовит соответствующую дипломатическую ноту. Страна может подать заявку на возмещение уже в ближайшие недели или месяцы.

Напомним, ранее мы писали, что Москва знала, что российские спецслужбы "засветились" в Чехии.

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