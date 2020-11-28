Черногория и Сербия выдворили послов друг друга

Министерство иностранных дел Черногории объявило персоной нон грата сербского посла Владимира Божовича за "вмешательство во внутренние дела".
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Черногорское внешнеполитическое ведомство заявило, что посол Сербии в течение длительного времени "вмешивался во внутренние дела Черногории" и делал "заявления, несовместимые с общепринятыми приемлемыми стандартами выполнения дипломатической функции".
Ранее Божовича уже официально предупреждали из-за его заявлений о некоторых событиях из истории Черногории, в частности о так называемой Подгорицкой скупщине (собрание просербских вождей в 1918 году под защитой сербского войска, на котором провозгласили присоединение Черногории к Сербии).
Поводом для выдворения стала речь посла на выставке исторических документов, в которой он назвал Подгорицкую скупщину, которую в Черногории считают нелегитимной, "освобождением и свободным волеизъявлением черногорского народа".
В ответ на действия Черногории, Сербия объявила персоной нон грата черногорского посла в Белграде Тарзана Милошевича.
Эксперты опасаются, что выдворение послов ухудшит отношения между двумя бывшими югославскими республиками.
Напомним, в начале ноября Беларусь объявила персонами нон грата и выдворила из страны двух британских дипломатов, обвинив их в сборе информации о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов.
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