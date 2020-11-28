Черногория и Сербия выдворили послов друг друга

Министерство иностранных дел Черногории объявило персоной нон грата сербского посла Владимира Божовича за "вмешательство во внутренние дела".

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Черногорское внешнеполитическое ведомство заявило, что посол Сербии в течение длительного времени "вмешивался во внутренние дела Черногории" и делал "заявления, несовместимые с общепринятыми приемлемыми стандартами выполнения дипломатической функции".

Ранее Божовича уже официально предупреждали из-за его заявлений о некоторых событиях из истории Черногории, в частности о так называемой Подгорицкой скупщине (собрание просербских вождей в 1918 году под защитой сербского войска, на котором провозгласили присоединение Черногории к Сербии).

Поводом для выдворения стала речь посла на выставке исторических документов, в которой он назвал Подгорицкую скупщину, которую в Черногории считают нелегитимной, "освобождением и свободным волеизъявлением черногорского народа".

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В ответ на действия Черногории, Сербия объявила персоной нон грата черногорского посла в Белграде Тарзана Милошевича.

Эксперты опасаются, что выдворение послов ухудшит отношения между двумя бывшими югославскими республиками.

Напомним, в начале ноября Беларусь объявила персонами нон грата и выдворила из страны двух британских дипломатов, обвинив их в сборе информации о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов.

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