Число жертв теракта в Вене растет

В Вене в больнице скончалась раненая во время теракта в центре столицы Австрии женщина, в результате чего число жертв выросло.
Об этом сообщил мэр Вены Михаэль Людвиг в эфире телеканала ORF2, передает DW.
По его словам, теперь число жертв теракта выросло до двух.
"После убитого мужчины умерла от ранений женщина. Теперь мы говорим о двух погибших. Пятнадцать человек доставили в госпитали", – заявил Людвиг.
Напомним, ранее полиция Вены сообщила об одном погибшем и нескольких раненых, в том числе полицейском. В то же время в австрийском МВД сообщали о "нескольких погибших". Еще раньше некоторые СМИ сообщили о семи жертвах терактов.
Вечером в понедельник, 2 ноября, в Вене неизвестный открыл стрельбу у синагоги в центре города. Позже полиция сообщила, что террористы атаковали сразу несколько локаций в столице Австрии, в результате чего один человек погиб и несколько ранены, один нападающий ликвидирован.
Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк