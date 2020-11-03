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Число жертв теракта в Вене растет

3 ноября, 03:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В больнице умерла раненая женщина

В Вене в больнице скончалась раненая во время теракта в центре столицы Австрии женщина, в результате чего число жертв выросло.

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Об этом сообщил мэр Вены Михаэль Людвиг в эфире телеканала ORF2, передает DW.

По его словам, теперь число жертв теракта выросло до двух.

"После убитого мужчины умерла от ранений женщина. Теперь мы говорим о двух погибших. Пятнадцать человек доставили в госпитали", – заявил Людвиг.

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Напомним, ранее полиция Вены сообщила об одном погибшем и нескольких раненых, в том числе полицейском. В то же время в австрийском МВД сообщали о "нескольких погибших". Еще раньше некоторые СМИ сообщили о семи жертвах терактов.

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Вечером в понедельник, 2 ноября, в Вене неизвестный открыл стрельбу у синагоги в центре города. Позже полиция сообщила, что террористы атаковали сразу несколько локаций в столице Австрии, в результате чего один человек погиб и несколько ранены, один нападающий ликвидирован.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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Австрия жертвы стрельба вена теракты
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