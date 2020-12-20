COVID-19 выходит из-под контроля: ВОЗ призвала Европу ужесточить ограничения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны Европы значительно ужесточить ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в связи с предупреждением британского правительства о новом очень заразном штамме вируса, который "вышел из-под контроля".

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Об этом заявила представитель Европейского регионального бюро ВОЗ, передает AFP.

"По всей Европе, где передача является интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить меры контроля и профилактики", – говорится в заявлении.

По данным Елисейского дворца в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и главы ЕС Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель провели в воскресенье телефонную конференцию по этому поводу.

Источник в правительстве Германии сообщил, что ограничения в связи с мутировавшим коронавирусом могут быть приняты всеми 27 членами Европейского союза, и что страны также обсуждают совместные меры реагирования в отношении морского, автомобильного и железнодорожного сообщения с Великобританией.

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Европейские страны, включая Германию, Ирландию, Италию, Австрию, Румынию, Нидерланды и Бельгию, уже заявили, что они собираются приостановить воздушное сообщение с Великобританией.

Румыния также заявила, что запрещает все полеты в и из Великобритании на две недели, начиная с полудня понедельника.

Рим и Берлин приостанавливают полеты в Великобританию и обратно с полуночи понедельника.

Нидерланды ввели запрет на полеты из Великобритании с 6:00 утра в воскресенье, а Бельгия заявила, что последует их примеру с полуночи и запретит полеты на самолетах и поезда из Великобритании.

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