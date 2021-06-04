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COVID-паспорт всего за 100 евро: в Германии накрыли банду мошенников

4 июня, 12:21

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мошенники умудрились подделать все штампы, подписи и даже отметку о прививке препаратом BioNTech или AstraZeneca

Сертификат вакцинации предоставляет множество преимуществ. Фото: REUTERS/Toby Melville

Сертификат вакцинации предоставляет множество преимуществ. Фото: REUTERS/Toby Melville

В Германии начали торговать фальшивыми сертификатами вакцинации – группу мошенников обнаружили в немецком Кельне.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Яна Котык.

Поддельные документы покупали люди, которые еще колеблются насчет COVID-прививки, но хотят путешествовать и пользоваться другими свободами, например, посещать рестораны или развлекательные заведения.

Мошенники работали в зашифрованных Telegram-чатах. За 100 евро они обещали всего за три дня предоставить подделку со всеми штампами и подписями, включая отметку о вакцинации препаратом BioNTech или AstraZeneca. При этом некоторых клиентов попросту обманули – заплатив деньги они вообще ничего не получили.

Схема могла достигать национальных масштабов. Продолжается следствие, на данный момент в причастности к мошенничеству подозревают шестеро человек. Полиция подозревает, что мошенники вступили в сговор с врачами.

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По состоянию на сегодняшний день более 44% взрослого населения Германии приняло хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а полностью вакцинировали уже более 18% немцев. За один только день 28 апреля было сделано почти 1,1 миллиона прививок.

А до конца этого месяца в стране собираются отменить приоритетную вакцинацию для представителей определенных возрастных групп, профессий и групп риска и открыть запись для всех желающих.

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