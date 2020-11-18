COVID-вакцина BioNTech и Pfizer неожиданно показала эффективность 95% – CNBC

Германо-американский альянс фармкомпаний BioNTech и Pfizer разработал вакцину от коронавируса, эффективность которой составляет уже 95%.
Об этом со ссылкой на финальный анализ данных испытания сообщил телеканал CNBC.
По словам производителей лекарств, вакцина, получившая название BNT162b2, была высокоэффективной против вируса спустя 28 дней после первой дозы, и ее эффективность была постоянной для всех возрастов, рас и этнических групп. Кроме того, они добавили, что пожилые люди, которые считаются подверженными высокому риску тяжелого заболевания от COVID-19, показали эффективность вакцины более 94%.
По данным телеканала, Pfizer намерена в течение нескольких дней подать заявление в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США [FDA] на использование вакцины в экстренных случаях.
Напомним, полторы недели назад BioNTech и Pfizer заявили, что их вакцина эффективна на 90%.
Также напомним, что у этой вакцины одна особенность, которая может перечеркнуть все преимущества перед вакцинами других производителей, – экстремальная температура хранения, которая доступна только богатым странам.
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