Дания вводит жесткий карантин: что закроют

Правительство Дании приняло решение усилить карантин в 31 из 98 муниципалитетов страны.
Об этом сообщает The Local со ссылкой на министра здравоохранения Дании Магнуса Хьюнике.
Новые ограничения вступят в силу 11 декабря с 4 часов дня и продлятся до 3 января. Новые ограничения предусматривают:
- закрытие всех ресторанов и кафе;
- спортзалов и бассейнов (кроме мест тренировки профессиональных спортсменов);
- музеев, кинотеатров, библиотек и т.п.
Школьники от 5 класса и старше перейдут на дистанционное обучение, как и все высшее образование. Экзамены не отменяются, но состоятся преимущественно онлайн.
Государственных служащих во всех случаях, когда это возможно, переведут на дистанционную работу. Бизнес просят так же перевести сотрудников на удаленную работу.
Напомним, рост заболеваемости COVID-19 в Европе вызывает серьезное беспокойство. В категорию стран с тревожной обстановкой попали Великобритания и все страны ЕС, кроме Кипра, Эстонии, Финляндии и Греции.
Как ранее сообщали, в Европе в связи с ростом числа заражений коронавирусом в ряде стран ужесточают карантин.
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