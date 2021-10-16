"Дед, что поделаешь – такова жизнь": прощальный разговор Меркель и Эрдогана (видео)

Меркель уходит с поста канцлера, но напоследок заехала в Анкару с прощальным визитом

Меркель и Эрдоган выдали смешной диалог. Коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с последним официальным визитом в Турцию. Напоследок она душевно пообщалась с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет кремлевский пул.

На пресс-конференции они она даже повеселили и себя, и журналистов смешным диалогом.

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Эрдоган: "С вами было приятно работать, но с вашим коалиционным правительством – тяжело".

Меркель: "Может быть, но коалиционное правительство подходит для Германии, и мы не собираемся переходить на президентскую систему".

Эрдоган: "Но на переговорах вы жаловались мне на трудности с правительством".

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Меркель: "Это правда, однако такова жизнь".

Эрдоган: "Мой внук тоже говорит: "Дед, что поделаешь – такова жизнь".

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Меркель уходит из политики