Українська
$ 27,69
33,01
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В воды Венеции вернулись дельфины: видео яркого шоу

23 марта, 20:15

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Афалины – редкие гости в Гранд-канале, и посмотреть на них собрался весь город

Жители и гости итальянской Венеции стали зрителями редкого для города на воде зрелища – два дельфина проплыли по Гранд-каналу, поразив толпу.

Реклама

Об этом сообщает La Stampa.

Читайте также: Из-за карантина в пролив Босфор вернулись дельфины (видео)

Днем 22 марта пара дельфинов вошла в Венецианскую лагуну, дошла до устья Гранд-канала и проплыла всего в нескольких сотнях метров от центральной в городе площади Святого Марко.

Умилительное зрелище удалось снять на видео:

Реклама

Эксперты утверждают, что на снятых кадрах – мать-афалина и ее детеныш, которые охотились на каракатиц. Они заплыли в городские воды, которые в последнее время достаточно спокойные в свете отсутствия туристов из-за из-за пандемии COVID-19.

Когда новости о редких для Венеции гостях расползлись по городу, полиции пришлось оцепить площадь Святого Марка.

В тренде
Коронавирус боится гриппа: открыта неожиданная уязвимость COVID-19

Фото: Manuel Silvestri/REUTERS

Фото: Manuel Silvestri/REUTERS

Чтобы выпроводить дельфинов из лагуны власти потратили три часа.

Реклама

Напомним, в прошлом году весь мир облетели снимки безлюдной Венеции, где из-за отсутствия туристов вода в каналах стала кристально чистой. Некоторые СМИ писали также и возвращении дельфинов в венецианские воды, однако это оказалось фейком, который опроверг National Geographic.

А в прошлом месяце в привыкшей к подтоплениям Венеции произошло противоположное явление – маловодье, из-за которого в городе пересохли небольшие каналы и оголились берега Гранд-канала.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия Венеция дельфины дельфин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?
Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?Евросоюз
Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca (список)
Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca (список)Евросоюз
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почему
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почемуЕвросоюз
Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакциной
Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакцинойЕвросоюз
ДТП автобуса с украинцами в Польше: копы начали расследование (видео с места аварии)
ДТП автобуса с украинцами в Польше: копы начали расследование (видео с места аварии)Евросоюз
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБ
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять