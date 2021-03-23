В воды Венеции вернулись дельфины: видео яркого шоу

Афалины – редкие гости в Гранд-канале, и посмотреть на них собрался весь город

Жители и гости итальянской Венеции стали зрителями редкого для города на воде зрелища – два дельфина проплыли по Гранд-каналу, поразив толпу.

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Об этом сообщает La Stampa.

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Днем 22 марта пара дельфинов вошла в Венецианскую лагуну, дошла до устья Гранд-канала и проплыла всего в нескольких сотнях метров от центральной в городе площади Святого Марко.

Умилительное зрелище удалось снять на видео:

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Эксперты утверждают, что на снятых кадрах – мать-афалина и ее детеныш, которые охотились на каракатиц. Они заплыли в городские воды, которые в последнее время достаточно спокойные в свете отсутствия туристов из-за из-за пандемии COVID-19.

Когда новости о редких для Венеции гостях расползлись по городу, полиции пришлось оцепить площадь Святого Марка.

Фото: Manuel Silvestri/REUTERS

Чтобы выпроводить дельфинов из лагуны власти потратили три часа.

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Напомним, в прошлом году весь мир облетели снимки безлюдной Венеции, где из-за отсутствия туристов вода в каналах стала кристально чистой. Некоторые СМИ писали также и возвращении дельфинов в венецианские воды, однако это оказалось фейком, который опроверг National Geographic.

А в прошлом месяце в привыкшей к подтоплениям Венеции произошло противоположное явление – маловодье, из-за которого в городе пересохли небольшие каналы и оголились берега Гранд-канала.

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