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Дело МН17: российских экспертов не допустили к обломкам "Боинга"

9 февраля, 11:58

Виталий Семченко Виталий Семченко

Новое заседание состоится 15 апреля

Российские эксперты не будут осматривать обломки самолета "Боинг" рейса МН17, который был сбит над Донбассом в 2014 году.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Окружной суд в Гааге не допустил представителей оборонного концерна "Алмаз-Антей" к фрагментам лайнера. Судья Хендрик Стинхюйс пояснил, что предприятие и так передало детальные данные о своем видении обстоятельств крушения – потому смысла проводить осмотр обломков нет.

Кроме того, суд объявил перерыв в рассмотрении дела. Новое заседание состоится 15 апреля.

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Международное следствие подтвердило, что зенитно-ракетный комплекс, которым сбили самолет "Боинг" с людьми на борту, привезли на оккупированную территорию из России, а руководили им кадровые российские военные.

Видео: Сегодня
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Напомним, уже прошло более шести лет с момента крушения, жертвами которого стали 298 человек. Международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины несколько лет собирала доказательства, а летом 2019 назад прокуратура Нидерландовобъявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

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Россия суд Boeing гаага MH17
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