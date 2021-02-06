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Дело МН17. Украина не знала, что гражданская авиация находится в опасности – Нидерланды

6 февраля, 17:33

Виктория Барановская Виктория Барановская

Речь идет о закрытии воздушного пространства

В Нидерландах считают, что Украина не должна отвечать за незакрытое воздушное пространство над Донбассом в июле 2014 года. Тогда в небе был сбит пассажирский самолет рейса MH17.

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Об этом сообщает nu.nl.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает, что Украина не знала, что гражданская авиация находится в опасности. При таких обстоятельствах нет оснований для возложения на нее ответственности.

"Установлено недостаточное количество фактов, указывающих на то, что украинские власти, в то время ответственные за безопасность гражданской авиации над восточной Украиной, знали об угрозе для гражданской авиации", – сказал Блок.

Кроме того, органы гражданской авиации России также не видели угрозы для гражданской авиации. В то время они несли ответственность за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на востоке Украины,

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Напомним, в ноябре-2020 суд в Нидерландахотказался рассматривать "альтернативные" версии крушения MH17 на Донбассе вроде взрыва на борту воздушного судна или признания пилота украинского Су-25 о том, что это якобы он сбил малайзийский Boeing.

А за попытки затянуть дело по MH17 в судеродственники погибших избили защитницу подозреваемого россиянина.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "ТОП-10 фейков России о катастрофе MH17: от взрыва на борту до подкупа диспетчера".

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Нидерланды Донбасс MH17
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