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Дело МН17: Венедиктова посетит судебное заседание в Гааге

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Выпускающий редактор Сегодня
8 сентября, 21:41
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В начале сентября генпрокурор возглавила состав украинской части международной следственной группы, расследующей катастрофу самолета
Генпрокурор Ирина Венедиктова с визитом в Гааге. Коллаж "Сегодня"
Генпрокурор Ирина Венедиктова с визитом в Гааге. Коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в четверг посетит судебное заседание в Гааге – на этой неделе в комплексе юстиции "Схипхол" начался очередной блок слушаний по делу МН17, слово должны держать родственники погибших.

"Для меня это чрезвычайная ответственность, ведь результатов расследования по делу сбития самолета в небе над Донбассом ожидает весь мир. Благодаря усилиям совместной следственной группы уже удалось установить 4 человек, которые обвиняются в совершении этого преступления. Установление остальных причастных к этому трагическому событию продолжается, и участники JIT работают для привлечения к ответственности всех виновных. Мы очень ценим наше сотрудничество во имя справедливости", – подчеркнула Венедиктова, которая в начале сентября возглавила украинскую часть следственной группы.

В эти дни Венедиктова проводит встречи с представителями государственной прокуратуры Королевства Нидерланды: генеральным прокурором Тео Хофстее и заместителем генерального прокурора и руководителем совместной следственной группы по делу по факту сбития Боинга рейса МН17 Дигна ван Бутцелар.

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Венедиктова отмечает, что все преступления, совершенные на Донбассе, имеют для Украины большое значение и наказание виновных должно состояться, хотя следственные действия сейчас затруднены из-за невозможности попасть на место преступления.

"С нетерпением ожидаем решения Международного уголовного суда о начале полноценного расследования военных преступлений на Донбассе и в Крыму. Кроме этого, для нас большую роль играют также решения национальных судов других государств по наемникам, которые воевали на востоке Украины, и квалификация их действий как террористических. Только на днях в Чехии были вынесены важные приговоры в отношении лишения свободы ее граждан за участие в боевых действиях", – отметила Ирина Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что сейчас при Офисе генпрокурора формируется Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

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Напомним, международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины несколько лет собирала доказательства, а летом 2019 прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четверым. Им грозит от 30 лет лишения свободы до пожизненного.

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