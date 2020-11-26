Українська
$ 28,38
33,78
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Дело Навального: "Новичок" обнаружили еще на нескольких предметах

26 ноября, 03:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ранее было известно о следах яда на бутылке с водой

В Германии сообщили, что боевой яд группы "Новичок" был обнаружен помимо бутылки с водой, о которой было известно ранее, на других предметах, проходящих по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Реклама

Об этом сообщает DW со ссылкой на ответ правительства на депутатский запрос одной из немецких партий.

Согласно документу, утверждение о том, что следы "Новичка" находились только на бутылке воды, но не в организме Навального, не соответствует действительности. В деле есть и "другие предметы", на которых были обнаружены следы яда, помимо бутылки с водой.

При этом немецкие власти уточнили, что обнаруженные следы, не позволяют определить, в каком агрегатном состоянии находился яд до попадания в тело политика.

В тренде
Два ключевых штата объявили Байдена победителем выборов

Также правительство сообщило, что впервые следы отравления "Новичком" были обнаружены в немецком Институте токсикологии и фармакологии бундесвера без участия иностранных специалистов, однако затем следы в биомедицинских пробах Навального, изъятых 5 и 6 сентября, обнаружили независимые лаборатории Организации по запрещению химического оружия, Швеции и Франции.

Реклама

Немецкие власти подтвердили, что не планируют проводить собственное расследование отравления Навального, поскольку это преступление, предположительно, совершено на территории России и его жертвой стал российский гражданин – значит его расследование в компетенции российских правоохранительных органов.

Напомним, ранее Федеральная служба России заявила, что не станет возбуждать уголовное дело о разработке и производстве химического оружия после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия отравление яд Алексей Навальный новичок
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTech
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTechЕвросоюз
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической черты
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической чертыЕвросоюз
Когда будет третья волна коронавируса в Европе — прогноз ВОЗ
Когда будет третья волна коронавируса в Европе — прогноз ВОЗЕвросоюз
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина
Австрия планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 уже в январе
Австрия планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 уже в январеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять