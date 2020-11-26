Дело Навального: "Новичок" обнаружили еще на нескольких предметах

Ранее было известно о следах яда на бутылке с водой

В Германии сообщили, что боевой яд группы "Новичок" был обнаружен помимо бутылки с водой, о которой было известно ранее, на других предметах, проходящих по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом сообщает DW со ссылкой на ответ правительства на депутатский запрос одной из немецких партий.

Согласно документу, утверждение о том, что следы "Новичка" находились только на бутылке воды, но не в организме Навального, не соответствует действительности. В деле есть и "другие предметы", на которых были обнаружены следы яда, помимо бутылки с водой.

При этом немецкие власти уточнили, что обнаруженные следы, не позволяют определить, в каком агрегатном состоянии находился яд до попадания в тело политика.

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Также правительство сообщило, что впервые следы отравления "Новичком" были обнаружены в немецком Институте токсикологии и фармакологии бундесвера без участия иностранных специалистов, однако затем следы в биомедицинских пробах Навального, изъятых 5 и 6 сентября, обнаружили независимые лаборатории Организации по запрещению химического оружия, Швеции и Франции.

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Немецкие власти подтвердили, что не планируют проводить собственное расследование отравления Навального, поскольку это преступление, предположительно, совершено на территории России и его жертвой стал российский гражданин – значит его расследование в компетенции российских правоохранительных органов.

Напомним, ранее Федеральная служба России заявила, что не станет возбуждать уголовное дело о разработке и производстве химического оружия после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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