Українська
$ 27,29
33,06
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Дело о крушении MH17: суд в Гааге начинает слушания по существу

6 июня, 16:06

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ожидается, что суд Гааги рассмотрит три общих вопроса, среди которых – был ли рейс MH17 уничтожен ракетой "Бук"

Уничтожение самолета рейса MH17 над Донбассом, фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Уничтожение самолета рейса MH17 над Донбассом, фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

В понедельник, 7 июня, в Гааге начнется слушание по существу по делу об уничтожении самолета рейса MH17 над Донбассом.

Реклама

Об этом говорится на сайте суда.

Суд Гааги рассмотрит три общих вопроса:

  • был ли рейс MH17 уничтожен ракетой "Бук";
  • была ли ракета "Бук" выпущена с поля вблизи Первомайского;
  • принимал ли участие в этом обвиняемый.

Также могут обсуждаться личные обстоятельства каждого обвиняемого, если такая информация будет в материалах следствия.

В тренде
"Старшую дочь" Путина внезапно показали по российскому гостелеканалу (видео)
Предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова и его экс-супруга Людмила Путина. Коллаж: "Сегодня"

Суд будет обсуждать материалы дела три дня: 8, 9 и 10 июня, у стороны обвинения будет возможность обсудить материалы дела 17 и 18 июня 2021 года.

Реклама

Напомним, международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины несколько лет собирала доказательства, а летом 2019 года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билеты
Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билетыЭкономика
Варшава или Краков? Польша готова принять переговоры по Донбассу
Варшава или Краков? Польша готова принять переговоры по ДонбассуЕвросоюз
ЕС ввел запрет на полеты над Беларусью из-за инцидента с Ryanair – СМИ (обновлено)
ЕС ввел запрет на полеты над Беларусью из-за инцидента с Ryanair – СМИ (обновлено)Транспорт
МАУ и SkyUp открыли новые авиарейсы на Балканы: на какие курорты можно улететь
МАУ и SkyUp открыли новые авиарейсы на Балканы: на какие курорты можно улететьЭкономика
В Польше лифт с двумя украинцами рухнул с 15-го этажа
В Польше лифт с двумя украинцами рухнул с 15-го этажаЕвросоюз
Принудительная посадка самолета Ryanair: в
Принудительная посадка самолета Ryanair: в "Белавиа" возмущены запретом на полетыДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять