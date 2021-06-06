Дело о крушении MH17: суд в Гааге начинает слушания по существу

Ожидается, что суд Гааги рассмотрит три общих вопроса, среди которых – был ли рейс MH17 уничтожен ракетой "Бук"

Уничтожение самолета рейса MH17 над Донбассом, фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

В понедельник, 7 июня, в Гааге начнется слушание по существу по делу об уничтожении самолета рейса MH17 над Донбассом.

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Об этом говорится на сайте суда.

Суд Гааги рассмотрит три общих вопроса:

был ли рейс MH17 уничтожен ракетой "Бук";

была ли ракета "Бук" выпущена с поля вблизи Первомайского;

принимал ли участие в этом обвиняемый.

Также могут обсуждаться личные обстоятельства каждого обвиняемого, если такая информация будет в материалах следствия.

Суд будет обсуждать материалы дела три дня: 8, 9 и 10 июня, у стороны обвинения будет возможность обсудить материалы дела 17 и 18 июня 2021 года.

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Напомним, международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины несколько лет собирала доказательства, а летом 2019 года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.