Десяток европейских политиков ушли на самоизоляцию из-за коронавируса у Макрона

После того, как у президента Франции Эммануэля Макрона обнаружили коронавирус, около десятка европейских лидеров, посетивших Париж по случаю годовщины Организации экономического сотрудничества и развития, решили самоизолироваться.

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В числе встречавшихся с Макроном оказались глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Испании Педро Санчес. Они оба пожелали Макрону скорее выздоравливать.

"Мои лучшие пожелания Эммануэлю Макрону. В понедельник я участвовал в праздновании в честь 60-летия ОЭСР. В соответствии с протоколами я приостанавливаю всю деятельность и пробуду на самоизоляции до 24 декабря", – говорится в сообщении премьера Испании.

Mis mejores deseos para @EmmanuelMacron.



El lunes participé junto al presidente francés en la conmemoración del 60 aniversario de la @OECD. Hoy he conocido su positivo y, siguiendo los protocolos, suspendo toda mi actividad y estaré en cuarentena hasta el 24 de diciembre. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 17, 2020

Генсек ОЭСР Анхель Гурриа тоже ушел на самоизоляцию.

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"Мои мысли с президентом Эммануэлем Макроном, чтобы он скорее выздоравливал. В связи с его участием в праздновании 60-летия ОЭСР в понедельник и последующими медицинскими протоколами я ухожу на самоизоляцию и делаю тест", – написал он в Twitter , отметив, что для обеспечения безопасности гостей и персонала были предприняты все необходимые меры.

На самоизоляцию отправился и премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Он обедал с Макроном в среду, 16 декабря.

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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель участвовал вместе с французским президентом в Европейском совете, поэтому тоже решил изолироваться до получения результатов теста.

"Я желаю скорейшего и полного выздоровления, дорогой Эммануэль Макрон! После нашего участия в Европейском совете я решил в качестве меры предосторожности поместить себя на самоизоляцию до получения результатов своего теста, чтобы защитить окружающих. У меня нет симптомов, и я продолжаю в полной мере работать над своими задачами и обязанностями", – написал Беттель в Twitter.

Je te souhaite un prompt et complet rétablissement, cher @EmmanuelMacron! — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 17, 2020

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Бельгийский премьер Александр Де Кроо контактировал с Макроном в прошлый четверг, 10 декабря, и тоже решил изолироваться до получения результатов теста на коронавирус.

"Я желаю скорейшего выздоровления Эммануэлю Макрону. Мы контактировали в прошлый четверг, сегодня я сделал тест и изолируюсь до получения результата", – написал Де Кроо в Twitter.

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Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин также в четверг решил ограничить контакты, пока ждет результаты своего теста, пишет Guardian.

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Канцлер Германии Ангела Меркель, в отличие от многих других европейских лидеров, не собирается уходить на самоизоляцию. Она уже сдавала тест на COVID-19 после встречи с Макроном на саммите ЕС, и результат был отрицательный. Меркель пожелала французскому президенту скорейшего выздоровления.

Кроме европейских лидеров, на самоизоляцию отправились несколько французских политиков. Как сообщает телеканал BFMTV, в среду Макрон ужинал в компании десяти человек, включая французского премьера Жана Кастекса, президента Национального собрания Ричарда Феррана и генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Кохлера.

Ранее сайт "Сегодня", кто из мировых лидеров переболел коронавирусом. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время госпитализации был в шаге от смерти.

А у президента США Дональда Трампа коронавирусом переболело все семейство и ближайшее окружение в Белом доме – первая леди, два сына, глава избирательного штаба, пресс-секретарь и адвокат.

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