Дети в восторге! В Испании одна из школ проводит уроки на пляже (фото)

В Испании после года дистанционного обучения из-за пандемии COVID-19 одна школа в испанском регионе Мурси начала совмещать приятное с полезным – проводить уроки на пляже Лос-Ньетос.
Об этом пишет Reuters.
Руководство школы обустроило настоящие классы на открытом воздухе – парты и портативную доску поставили прямо на песке возле воды.
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Занятия по 20 минут на пляже проводят для детей до 12 лет.
"Это безопасно, детям очень нравится. Они не забывают то, что узнают здесь", – сказал учитель английского языка Хуан Франсиско Мартинес.
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Такое обучение – часть проекта FreshAir, задача которого улучшить во время пандемии качество воздуха в пространствах, где есть дети.
Тем временем в Украине в одном из волынских сел дети учатся в помещении бывшего ресторана, теснятся в маленьких классах, а на физкультуру, в столовую или библиотеку бегают в детский сад.
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