Дипломат о состоянии избитого в Париже украинского подростка: Врачи делают все возможное

Врачи делают всё возможное, чтобы парень как можно быстрее поправился, говорит Олег Николенко

Посольство Украины во Франции держит на особом контроле дело об избиении 15-летнего украинца Юрия в Париже. Наши дипломаты взаимодействуют с местными правоохранителями для быстрого и объективного расследования.

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Об этом телеканалу "Дом" заявил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко.

"Наш консул в Париже на постоянном контакте с семьей украинца, а также с медицинским учреждением, в котором он сейчас проходит лечение", — говорит дипломат.

По его данным, состояние гражданина Украины, избитого 15 января, "остается тяжелым, но в последние дни наблюдается положительная динамика, это даёт основания надеяться на скорую реабилитацию". Дипломат заверил, что врачи делают всё возможное для того, чтобы парень как можно быстрее поправился.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал найти и наказать нападавших.

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"Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жёсткой реакции государства", — отметил он.

Напомним, что 15 января группа в районе торгового центра Beaugrenelle неподалеку от Эйфелевой башни в Париже произошла массовая драка с участием примерно 20 человек. В результате Юрий получил массовые травмы: переломы рук, пальцев, рук, в нескольких местах пробит череп. Состояние было критическое, поэтому парня пришлось ввести в искусственную кому.

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