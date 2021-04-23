Дипломатов России выгнали еще три страны ЕС

Балтийские страны объявили о высылке в совокупности четырех российских дипломатов.

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23 апреля в Министерстве иностранных дел Литвы сообщили, что вызвали представителя посольства России и вручили ему дипломатическую ноту об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата. Им дали семь дней, чтобы покинуть страну.

Причин для такого решения нашлось аж две: они осуществляли деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, а также солидарность с чешскими властями, которые обвинили российские спецслужбы в подрыве военных складов в 2014 году.

В МИД Латвии также заявили, что после консультаций с союзниками по ЕС и НАТО глава ведомства Эдгарс Ринкевичс объявил одного сотрудника посольства РФ персоной нон грата, отметив, что за ним были замечены некие нарушения.

В Вильнюсе также назвали это проявлением солидарности с Чехией.

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"Латвия заинтересована в построении отношений с Россией на основе взаимного уважения, международного права и принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях", – предупредили латвийские дипломаты.

В этот же день в МИД Эстонии объявили, что вызвали российского посла и передали ему, что организовав взрывы на военных складах в Чехии, Россия грубо нарушила международное право на территории государства-члена ЕС и подорвало его суверенитет.

На этом фоне Таллинн объявил персоной нон грата одного российского дипломата, отметив, что его деятельность не соответствует дипломатическому статусу, указанному в Венской конвенции.

Напомним, что накануне советница президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что Рига обсуждает с союзниками по ЕС и НАТО координированный ответ на действия РФ в Чехии.

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