Для немцев – это повод для стыда – Меркель о нападении нацистской Германии на СССР

Как отметила канцлер ФРГ, Германия в долгу перед миллионами жертв

Канцлер Германии Ангела Меркель / Фото: Getty Images

Преступления, связанные с нападением нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года, являются для немцев "поводом для стыда".

Реклама

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в обращении, приуроченном к 80-летию с момента вторжения в СССР, передает DW.

"Для нас, немцев, это – повод для стыда", – сказала Меркель.

По ее словам, "Германия в долгу перед миллионами жертв, особенно которые погибли на территориях, принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии".

Однако, как отметила Меркель, несмотря на ужасные события войны – многие протянули Берлину руку примирения.

Реклама

Ранее народный депутат Илья Кива после того, как сравнил себя с Галилеем и Коперником, заявил, что он – главный антифашист в Украине и назвал Вторую мировую войну "Великой Отечественной".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Максим Бужанский уже отметился высказыванием о Дне примирение 8 мая. Он выступил в поддержку именно Дня победы 9 мая.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон рассказал, что для него значит День победы 9 мая.