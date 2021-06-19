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Для немцев – это повод для стыда – Меркель о нападении нацистской Германии на СССР

19 июня 2021 15:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как отметила канцлер ФРГ, Германия в долгу перед миллионами жертв

Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель / Фото: Getty Images

Преступления, связанные с нападением нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года, являются для немцев "поводом для стыда".

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Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в обращении, приуроченном к 80-летию с момента вторжения в СССР, передает DW.

"Для нас, немцев, это – повод для стыда", – сказала Меркель.

По ее словам, "Германия в долгу перед миллионами жертв, особенно которые погибли на территориях, принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии".

Однако, как отметила Меркель, несмотря на ужасные события войны – многие протянули Берлину руку примирения.

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Ранее народный депутат Илья Кива после того, как сравнил себя с Галилеем и Коперником, заявил, что он – главный антифашист в Украине и назвал Вторую мировую войну "Великой Отечественной".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Максим Бужанский уже отметился высказыванием о Дне примирение 8 мая. Он выступил в поддержку именно Дня победы 9 мая.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон рассказал, что для него значит День победы 9 мая.

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