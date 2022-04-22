Для украинских беженцев в Швейцарии ввели новые правила: что изменилось

Некоторые города испытывают трудности в организации распределения украинцев

Система размещения беженцев из Украины подвергается в Швейцарии повышенной нагрузке. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Швейцария отрегулирует систему размещения украинских беженцев – они больше не смогут сами выбирать, где им жить в Швейцарии и у кого.

Об этом пишет SWI swissinfo.ch.

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В чем проблема

Как отметили в Государственном секретариате по миграции, цель отрегулирования системы заключается в размещении зарегистрированных украинских беженцев "с учетом возможностей регионов (кантонов) на основе принципа пропорциональности".

Швейцария – это федерация 26 суверенных (регионов) кантонов, которые играют ключевую роль в функционировании всей системы государственности. Соответственно формируется и государственная политика в области регулирования миграции и предоставления убежища.

Сначала беженцев размещают в федеральных центрах приема и размещения мигрантов, а затем распределяют их по кантонам. Издание пишет, что сейчас такая система подвергается повышенной нагрузке, а по сути – пока просто не работает.

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"Мы хотим обеспечить большую стабильность как для беженцев, так и для кантональных органов, отвечающих за социальное обеспечение и образование, с тем чтобы избежать непропорционального распределения лиц, нуждающихся в защите", – заявил представитель SEM Давид Келлер.

При этом трудности в организации распределения увеличивающегося количества беженцев испытывают Цюрих, Базель и Берн, а также кантон Тичино.

По словам чиновников, семьи и группы беженцев смогут оставаться вместе. Остальные будут распределяться по стране на основании указаний властей, а не в соответствии с собственными пожеланиями. Если кто-то захочет сменить кантон, то согласие на это должны будут дать кантональные власти с учетом принципа пропорциональности.

Как отмечается, за последние семь недель в Швейцарии всего было зарегистрировано около 37 000 беженцев из Украины. Около половины из них были размещены в частных домохозяйствах при поддержке неправительственных организаций и отдельных граждан. Все украинские беженцы, за исключением нескольких человек, уже получили особый миграционный статус, который позволяет им искать работу и записываться на языковые курсы.

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Напомним, власти США поменяли алгоритм предоставления беженцам из Украины статуса TPS. Согласно новой принятой программе соискателям такого статуса, спасающимся от войны, перед выездом в США необходимо заполнить соответствующую онлайн-заявку.

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