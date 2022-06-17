Долгая дорога в ЕС. Какой путь придется пройти Украине после "зеленого света" от Еврокомиссии

17 июня Украина поднялась еще на одну ступеньку выше к полноценному членству в Европейском Союзе, где на данным момент находятся 27 стран. В этот день Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить нашей стране статус кандидата на членство в ЕС. Однако это еще не кандидатство и тем более не членство. Впереди Украину ожидает еще несколько этапов и много домашних заданий, без выполнения которых нас не пустят в семью стран со строгими демократическими, правовыми и экономическими правилами.
Сайт "Сегодня" выяснил, какие следующие этапы ожидают Украину на пути в Европейский Союз.
После рекомендации
"Еврокомиссия рекомендует Совету Европы, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу и, во-вторых, предоставить Украине статус кандидата. У нас один четкий месседж: да, Украина заслуживает европейской перспективы, да, Украину нужно поздравить как страну-кандидатку. Он основывается на понимании, что хорошая работа была проделана, но важную работу еще предстоит сделать. Весь процесс основывается на заслугах. Все будет делаться по процедуре, поэтому прогресс полностью зависит от Украины", – заявила по поводу рекомендации глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Следующий этап на пути к получению статуса кандидата в члены ЕС – одобрение всеми президентами и премьерами стран, входящих в Евросоюз. Свое решение по Украине и Молдове они должны будут высказать на саммите, который запланирован в Брюсселе на 23-24 июня.
Критерии
Чтобы получить статус кандидата, стране нужно продемонстрировать, что она целенаправленно идет путем так называемых Копенгагенских критериев, которым должен соответствовать каждый претендент на членство в ЕС.
Копенгагенские критерии включают:
- соблюдение демократических принципов;
- соблюдение принципов свободы;
- уважение прав человека;
- соблюдение принципов правового государства;
- наличие конкурентоспособной рыночной экономики;
- уважение и защита прав меньшинств;
- признание общих правил и стандартов ЕС, которые включают приверженность целям политического, экономического и валютного союза.
После кандидатства
Естественно, для Украину, как страны, которая еще не завершила все необходимые реформы, чтобы соответствовать понятию правовое и демократические государство, будет подготовлен пакет рекомендаций, которые и должна будет выполнить наша страна до этапа голосования в Европарламенте по вступлению страны в ЕС.
Потенциальный член ЕС должен привести свои законы в соответствие с принципами европейского права, формировавшимися на протяжении всей истории Союза. Другими словами потребуется выполнить Копенгагенские критерии.
Именно невыполнение норм по демократическим свободам и правам человека, а также неуважение прав меньшинств (курдов) не дает возможности Турции вступи в ЕС вот уже более 30 лет. Напомним, Турция отправила заявку на вступление в Евросоюз еще 14 апреля 1987 года.
Наша готовность
Однако и у Украины нет 100% выполнения данных критериев, а это говорит о том, что нет оснований для мгновенного вступления в ЕС. Измеряется готовность так называемым Индексом Восточного партнерства, который ежегодно высчитывает Форум гражданского общества Восточного партнерства по результатам реформ шести постсоветских стран, которым географическое положение позволяет претендовать на членство в ЕС – Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.
В целом в индексе за 2020-21 годы лидерами являлись Украина и Молдова с показателем в 0,70, за ними следует Грузия с 0,65, далее Армения с 0,63, Беларусь (0,49) и Азербайджан (0,44). Однако индекс по каждому из отдельно взятому Копенгагенскому критерию показывает, что в некоторых областях мы сильно отстаем от других стран.
В плане экономических связей с ЕС мы третьи:
- у Грузии и Молдовы индекс – 0,71;
- у Украина – 0,66;
- у Армении – 0,50;
- у Азербайджана – 0,47;
- у Беларусь – 0,45.
По критерию независимости судебной системы Украина – четвертая.
И даже с демократическими преобразованиями у нас не все хорошо.
Также не лучшие показатели у Украины по независимости СМИ.
А в плане борьбы с коррупцией мы вообще плетемся в хвосте.
Самые высокие показатели у нас в категории "Свобода, безопасность и справедливость", который считается основным в ЕС:
Перспективы
Западные СМИ отмечают, что на окончательное принятие Украины и Молдовы в ЕС могут понадобиться долгие годы. Сейчас такой статус уже имеют пять государств и они ждут не один год:
- Албания – с 2014 года,
- Северная Македония – с 2005-го,
- Черногория – с 2008-го,
- Сербия – с 2009-го,
- Турция с 1999-го.
"Объявление о предоставлении Украине кандидатства в ЕС сопровождалось оговорками – например о необходимости судебных и антикоррупционных реформ. Урсула фон дер Ляйен настаивает, что процесс будет проходить "по инструкции". Это может быть сигналом для стран, которые уже давно ждут вступления, о том, что их не обойдут. Дипломаты в Брюсселе говорят, что для них важно дать украинцам надежду, однако есть риск, что процесс затянется на годы – и эта надежда окажется ложной", – говорится в аналитической статье британского издания Би-Би-Си.
Западные политики, побывавшие 16 июня в Киеве – президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги – также сигнализировали, что ждут Украину в ЕС.
"Сегодня самый важный месседж нашей встречи в том, что Италия хочет видеть Украину в составе Европейского Союза. Это означает, что она будет однозначно поддерживать Украину в ее статусе кандидата и в дальнейшем вхождении в состав ЕС", – сказал, например Драги.
Имеет Украина и поддержку от канцлера ФРГ Олафа Шольца.
"Мы приехали в Киев с четким сообщением – Украина принадлежит к европейской семье. Важным шагом на полном предпосылок европейском пути является статус кандидата на вступление в ЕС. И мы будем говорить об этом в следующие дни. Германия будет выступать за положительное решение", – заявил немецкий политик в Киеве.
"Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы бы не согласились", – заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня. Значит Киеву необходимо, засучив рукава, приближать нашу страну к стандартам ЕС.
Ступеньки в ЕС
- Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Тогда на фоне вторжения войск России на территорию нашей страны ряд глав европейских стран высказались в поддержку интеграции с Украиной.
- 1 марта 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, далее слово было за Еврокомиссией.
- 11 марта все лидеры стран и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС проголосовали за рассмотрение нашей заявки на кандидатства в ЕС.
- 18 апреля Украина отправила Еврокомиссии первую часть опросника для оценки ее способности получить статус кандидата в члены ЕС. Через две недели была отправлена вторая часть и Еврокомиссия приступила к рассмотрению нашей готовности для евроинтеграции.