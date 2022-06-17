Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Долгая дорога в ЕС. Какой путь придется пройти Украине после "зеленого света" от Еврокомиссии

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 июня, 18:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украине необходимо соответствовать Копенгагенским критериям
От заявки в ЕС до кандидатства у Украины ушло чуть больше трех месяцев / Коллаж "Сегодня"
От заявки в ЕС до кандидатства у Украины ушло чуть больше трех месяцев / Коллаж "Сегодня"

17 июня Украина поднялась еще на одну ступеньку выше к полноценному членству в Европейском Союзе, где на данным момент находятся 27 стран. В этот день Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить нашей стране статус кандидата на членство в ЕС. Однако это еще не кандидатство и тем более не членство. Впереди Украину ожидает еще несколько этапов и много домашних заданий, без выполнения которых нас не пустят в семью стран со строгими демократическими, правовыми и экономическими правилами.

Сайт "Сегодня" выяснил, какие следующие этапы ожидают Украину на пути в Европейский Союз.

Реклама

После рекомендации

"Еврокомиссия рекомендует Совету Европы, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу и, во-вторых, предоставить Украине статус кандидата. У нас один четкий месседж: да, Украина заслуживает европейской перспективы, да, Украину нужно поздравить как страну-кандидатку. Он основывается на понимании, что хорошая работа была проделана, но важную работу еще предстоит сделать. Весь процесс основывается на заслугах. Все будет делаться по процедуре, поэтому прогресс полностью зависит от Украины", – заявила по поводу рекомендации глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Следующий этап на пути к получению статуса кандидата в члены ЕС – одобрение всеми президентами и премьерами стран, входящих в Евросоюз. Свое решение по Украине и Молдове они должны будут высказать на саммите, который запланирован в Брюсселе на 23-24 июня.

Критерии

Чтобы получить статус кандидата, стране нужно продемонстрировать, что она целенаправленно идет путем так называемых Копенгагенских критериев, которым должен соответствовать каждый претендент на членство в ЕС.

Копенгагенские критерии включают:

Реклама
  • соблюдение демократических принципов;
  • соблюдение принципов свободы;
  • уважение прав человека;
  • соблюдение принципов правового государства;
  • наличие конкурентоспособной рыночной экономики;
  • уважение и защита прав меньшинств;
  • признание общих правил и стандартов ЕС, которые включают приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

После кандидатства

Естественно, для Украину, как страны, которая еще не завершила все необходимые реформы, чтобы соответствовать понятию правовое и демократические государство, будет подготовлен пакет рекомендаций, которые и должна будет выполнить наша страна до этапа голосования в Европарламенте по вступлению страны в ЕС.

Потенциальный член ЕС должен привести свои законы в соответствие с принципами европейского права, формировавшимися на протяжении всей истории Союза. Другими словами потребуется выполнить Копенгагенские критерии.

Именно невыполнение норм по демократическим свободам и правам человека, а также неуважение прав меньшинств (курдов) не дает возможности Турции вступи в ЕС вот уже более 30 лет. Напомним, Турция отправила заявку на вступление в Евросоюз еще 14 апреля 1987 года.

Реклама

Наша готовность

Однако и у Украины нет 100% выполнения данных критериев, а это говорит о том, что нет оснований для мгновенного вступления в ЕС. Измеряется готовность так называемым Индексом Восточного партнерства, который ежегодно высчитывает Форум гражданского общества Восточного партнерства по результатам реформ шести постсоветских стран, которым географическое положение позволяет претендовать на членство в ЕС – Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.

В целом в индексе за 2020-21 годы лидерами являлись Украина и Молдова с показателем в 0,70, за ними следует Грузия с 0,65, далее Армения с 0,63, Беларусь (0,49) и Азербайджан (0,44). Однако индекс по каждому из отдельно взятому Копенгагенскому критерию показывает, что в некоторых областях мы сильно отстаем от других стран.

В плане экономических связей с ЕС мы третьи:

  • у Грузии и Молдовы индекс – 0,71;
  • у Украина – 0,66;
  • у Армении – 0,50;
  • у Азербайджана – 0,47;
  • у Беларусь – 0,45.

По критерию независимости судебной системы Украина – четвертая.

И даже с демократическими преобразованиями у нас не все хорошо.

Также не лучшие показатели у Украины по независимости СМИ.

А в плане борьбы с коррупцией мы вообще плетемся в хвосте.

Самые высокие показатели у нас в категории "Свобода, безопасность и справедливость", который считается основным в ЕС:

Перспективы

Западные СМИ отмечают, что на окончательное принятие Украины и Молдовы в ЕС могут понадобиться долгие годы. Сейчас такой статус уже имеют пять государств и они ждут не один год:

  • Албания – с 2014 года,
  • Северная Македония – с 2005-го,
  • Черногория – с 2008-го,
  • Сербия – с 2009-го,
  • Турция с 1999-го.

"Объявление о предоставлении Украине кандидатства в ЕС сопровождалось оговорками – например о необходимости судебных и антикоррупционных реформ. Урсула фон дер Ляйен настаивает, что процесс будет проходить "по инструкции". Это может быть сигналом для стран, которые уже давно ждут вступления, о том, что их не обойдут. Дипломаты в Брюсселе говорят, что для них важно дать украинцам надежду, однако есть риск, что процесс затянется на годы – и эта надежда окажется ложной", – говорится в аналитической статье британского издания Би-Би-Си.

Западные политики, побывавшие 16 июня в Киеве – президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги – также сигнализировали, что ждут Украину в ЕС.

"Сегодня самый важный месседж нашей встречи в том, что Италия хочет видеть Украину в составе Европейского Союза. Это означает, что она будет однозначно поддерживать Украину в ее статусе кандидата и в дальнейшем вхождении в состав ЕС", – сказал, например Драги.

Имеет Украина и поддержку от канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Мы приехали в Киев с четким сообщением – Украина принадлежит к европейской семье. Важным шагом на полном предпосылок европейском пути является статус кандидата на вступление в ЕС. И мы будем говорить об этом в следующие дни. Германия будет выступать за положительное решение", – заявил немецкий политик в Киеве.

"Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы бы не согласились", – заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня. Значит Киеву необходимо, засучив рукава, приближать нашу страну к стандартам ЕС.

Ступеньки в ЕС

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 17 июня
1
Личный состав 32150
Личный состав
2
Танки 1456
Танки
3
ББМ 3563
ББМ
4
Артиллерия 734
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 233
РСЗО
7
Самолеты 215
Самолеты
8
Вертолеты 180
Вертолеты
9
БПЛА 593
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2496
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Англичанин отдал жизнь за Украину... Джордан Гетли – бывший британский военный, доброволец, инструктор бойцов ВСУ. В марте покинул армию Великобритании и отправился защищать Украину. Погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Джордан - второй британец, отдавший жизнь на этой войне. Ему было 24 года.

История героя
Непокоренные
Сергей Чорнобривец – парамедик экстренной медицинской помощи из Мариуполя, который 22 дня подряд (с короткими перерывами на сон) спасал жизни людей. Сотни раненых мариупольцев выжили благодаря ему.
История медика
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20577.12

Bitcoin Cash (BCH)

114.35

Binance Coin (BNB)

215.1

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum Classic (ETC)

14.09

Litecoin (LTC)

46

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
42,99
-
51,00
57,00
-
-
-
57,32
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять