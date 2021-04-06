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Смертельное ДТП автобуса с украинцами в Польше: что установила экспертиза

6 апреля, 21:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Следователи хотят еще раз допросить водителя

Украинский автобус в момент аварии в Польше в ночь с 5 на 6 марта, в результате которой погибли и пострадали украинцы, был технически исправен.

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Это установила экспертиза, сообщила заместитель окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецкая в комментарии "Укринформу".

"Экспертиза установила, что на момент ДТП автобус был в исправном состоянии. То есть состояние автобуса не было причиной катастрофы", – сообщила Стажецкая.

Она добавила, что сейчас ведется сбор медицинской документации всех пострадавших из больниц воеводства и будет определяться степень полученных ими травм. После чего прокуратура во второй раз проведет допрос водителя, который ранее отказался давать показания по делу.

"Мы будем проводить допрос водителя после того, как соберем все доказательные материалы по этому делу", – рассказала Стажецкая.

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Она напомнила, 48-летний водитель Владимир К. находится под надзором полиции и должен ежедневно появляться в полицейском участке. Ему запрещено выезжать за пределы Польши.

Водителя обвиняют в непредумышленном причинении катастрофы, которая угрожала жизни и здоровью людей, ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в ночь на 6 марта в Польше произошло ужасное ДТП с украинцами. Автобус, следовавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых погибших и 39 человек пострадали. Позже в больнице скончался еще один пострадавший, врачи продолжают бороться за жизнь 28-летней Анастасии из Каменец-Подольского.

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ДТП Польша украинцы автобусы
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