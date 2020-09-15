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Две страны Евросоюза продлили запрет на въезд для украинцев

15 сентября, 21:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Две страны на Балканах решили пока отгородиться от Украины

Пандемия коронавируса вынуждает страны Евросоюза продлевать запрет на въезд для граждан третьих стран, в том числе и Украины.

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Так, во вторник, 15 сентября, стало известно, что правительство Румынии продлило на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации в рамках которого запрещается въезд иностранных граждан на территорию страны, сообщает посольство Украины в Румынии на своей странице в Facebook.

Кроме того, Национальный штаб гражданской защиты Хорватии из-за пандемии принял решение продлить до 30 сентября действие ограничений на пересечение государственной границы в отношении граждан третьих стран, сообщает местная газета Večernji list.

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Напомним, Кабмин Украины тоже внес изменения в постановление № 641 от 22 июля Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19. Они касаются перечня исключений для иностранцев, которым разрешен въезд в Украину.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что из-за этого запрета тысячи паломников-хасидов застряли на границе Украины со стороны Беларуси.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Румыния Хорватия карантин коронавирус запрет на въезд

Источник: Сегодня

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