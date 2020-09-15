Две страны Евросоюза продлили запрет на въезд для украинцев

Две страны на Балканах решили пока отгородиться от Украины

Пандемия коронавируса вынуждает страны Евросоюза продлевать запрет на въезд для граждан третьих стран, в том числе и Украины.

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Так, во вторник, 15 сентября, стало известно, что правительство Румынии продлило на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации в рамках которого запрещается въезд иностранных граждан на территорию страны, сообщает посольство Украины в Румынии на своей странице в Facebook.

Кроме того, Национальный штаб гражданской защиты Хорватии из-за пандемии принял решение продлить до 30 сентября действие ограничений на пересечение государственной границы в отношении граждан третьих стран, сообщает местная газета Večernji list.

Напомним, Кабмин Украины тоже внес изменения в постановление № 641 от 22 июля Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19. Они касаются перечня исключений для иностранцев, которым разрешен въезд в Украину.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что из-за этого запрета тысячи паломников-хасидов застряли на границе Украины со стороны Беларуси.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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