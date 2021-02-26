Единый паспорт вакцинации разработают к лету: чем будет полезен документ

В течение трех месяцев Евросоюз планирует разработать единый паспорт о вакцинации от коронавируса.

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Как пишет DW, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Политическая задача – добиться этого в ближайшие месяцы, мы говорили о трех месяцах. Я ожидаю, что к лету все будет готово", – сказала она.

Ожидается, что паспорт вакцинации сможет обеспечить льготы вакцинированным от коронавируса. Например, некоторые страны уже договорились об определенных преимуществах для владельцев соответствующих документов.

Для разработки паспорта вакцинации планируют создать базу данных (для регистрации прививок) и специальные QR-коды (для тех, кто уже вакцинировался от COVID-19).

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Согласно статистике, в мире уже более 11 миллионов случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 2,5 миллионов человек, в то время как выздоровели – 63,5 миллионов.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане ЕС.

Также мы писали о том, что новый штамм коронавируса, который был впервые зафиксирован в Великобритании, зафиксировали в 101 стране.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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