Экс-кандидата в президенты Франции задержали за домагательства к подчиненным

Во Франции по обвинению в домогательствах и насилии по отношению к свои сотрудникам задержали соперника Эммануэля Макрона на президентских выборах, лидера партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.

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Об этом сообщает Le Point.

Предварительное расследование было начато в мае прошлого года после того, как несколько бывших подчиненных 63-летнего Асселино обвинили его в сексуальных домогательствах, насилии и моральном давлении.

По данным издания, утром 3 февраля политик біл допрошен следователями.

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Следует отметить, что Асселино не признает обвинения, называя их "паутиной лжи и клеветы" – якобы ему таким образом пытаются помешать участвовать в выборах главы государства в 2022 году.

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При этом в президентской гонке в 2017 году Асселино выбыл после первого тура – набрав всего 0,92% голосов, он занял девятое место среди 11 кандидатов.

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