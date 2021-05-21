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Эмануель Макрон обсудил с генсеком НАТО российские войска у границ Украины

21 мая, 18:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент Франции и генсек Альянса обсудили ситуацию в Украине и российскую агрессию

Эммануэль Макрон встретился с Йенсом Столтенбергом. Фото: nato.int

Эммануэль Макрон встретился с Йенсом Столтенбергом. Фото: nato.int

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенс Столтенберг скопление российских войск у границ Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

"Два лидера коснулись ситуации в Украине, при этом Столтенберг отметил, что у России все еще больше войск в Украине и вокруг нее, чем до недавней эскалации. Генеральный секретарь призвал к мирному урегулированию, высоко оценив роль Франции в нормандском формате", - говорится в сообщении.

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Фото: РБК

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Ранее в НАТО заявили, что после оккупации Крыма Россия стала ключевой проблемой для Североатлантического альянса в Черноморском регионе, теперь она пытается с помощью украинского полуострова распространить свое военное влияние на Средиземное море и Северную Африку.

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