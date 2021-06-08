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Эммануэль Макрон получил по лицу на глазах у толпы людей: видео

8 июня 2021 16:16

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент хотел поприветствовать собравшихся соотечественников, но один из них схватил его за руку и дал пощечину

На президента Франции напали во время визита в регионы. Фото: коллаж "Сегодня"

На президента Франции напали во время визита в регионы. Фото: коллаж "Сегодня"

Неизвестный мужчина напал на президента Франции Эммануэля Макрона и публично ударил его по лицу.

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Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел 8 июня в муниципалитете Тен-л'Ермитаж, расположенном в департаменте Дром на юго-востоке страны.

Выйдя из отеля, чтобы поприветствовать собравшуюся толпу, президент подошел к шлагбауму. Там его за руку схватил мужчина и, по версии журналистов, дал пощечину. Видео случившегося моментально попало в соцсети:

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В Елисейском дворце частично подтвердили инцидент. В администрации президента Франции утверждают, что была совершена попытка нападения – один из телохранителей Макрона якобы успел парировать удар.

На данный момент двое человек задержаны.

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