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Эпидобстановка с COVID-19 стала хуже: Италия на три месяца продлила режим ЧС

13 января, 14:20

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Итальянцам грозит запрет на передвижение между регионами даже в "желтой" зоне

Пока в Украине ломают копья вокруг необходимости продления локдауна до трех недель, власти Италии до конца апреля продлили режим ЧС, действующий в связи с коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщает газета Il Riformista.

По словам главы минздрава республики Роберто Сперанца, власти видят ухудшение ситуации с коронавирусом "по всем параметрам", поэтому они обязаны принять новые меры.

"Правительство считает необходимым, прежде всего, продлить до 30 апреля режим ЧС, который изначально планировалось отменить 31 января", – сказал Сперанца.

В Италии сейчас все области разделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны в зависимости от обстановки с зараженными коронавирусом, соответственно, от наиболее тяжелой до легкой. Теперь власти считают, что можно ввести и так называемую белую зону.

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По словам Сперанцы, в таких зонах нужно будет соблюдать лишь самые базовые правила борьбы против COVID-19, например – носить маски. Он отметил, что "маловероятно, что эта зона появится в ближайшее время, но мы не теряем надежду".

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В среду, 13 января, министр выступил в парламенте и заявил, что на этой неделе Италия столкнулась с ухудшением эпидемиологической обстановки. Правительство даже может ввести запрет на передвижение людей между регионами не только в "красной", но и в "желтой" зоне.

Согласно данным Worldometer, Италия занимает 8-е место в мире и 5-е в Европе по числу заразившихся коронавирусом (чуть более 2,3 млн), жертвами COVID-19 стали почти 80 тыс. человек.

Напомним, из-за пандемии чемпионат Италии по футболу проходит при пустых трибунах. Президент Серии А Паоло Даль Пино предложил правительству разрешить пускать на стадионы болельщиков, которым уже сделали прививки от COVID-19.

Также напомним, из-за пандемии коронавируса в Италии начался общенациональный карантин, в связи с чем улицы крупнейших городов опустели. Главное ограничение нового локдауна – запрет на любые передвижения без необходимости.

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Италия карантин чрезвычайная ситуация красная зона

Источники: Сегодня , Интерфакс

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