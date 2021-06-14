Эпоха сфер влияния закончилась. Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

Генсек Альянса считает, что Украина имеет право вступить в НАТО и Россия не может этому помешать

Йенс Столтенберг. Фото: Olivier Hoslet/REUTERS

У России нет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО. Альянс не будет возвращаться во времена сфер влияния.

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Об этом на итоговой пресс-конференции саммита НАТО заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Послание состоит в том, что Украина и 30 союзников (НАТО – Ред.) должны решить, когда Украина может стать членом НАТО. Россия, конечно, не имеет права голоса, они не могут наложить вето на то, что могут сделать соседи. Мы не вернемся в эпоху, когда у нас были сферы влияния, когда большие державы решали, что могут делать маленькие соседи", – заявил он.

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По словам Столтенберга, каждый народ имеет право выбирать собственный путь.

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"Это также включает в себя то, в каких механизмах безопасности он хочет быть, в том числе хочет ли он быть частью НАТО или нет", – сказал генсек НАТО.

Напомним, в итоговой декларации лидеры НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО.