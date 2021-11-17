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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

ЕС будет содержать мигрантов на границе Польши и Беларуси

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 ноября, 15:53
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На эти цели Еврокомиссия выделила почти 1 млн евро
Лагерь беженцев может остаться на границе надолго / Коллаж "Сегодня"
Лагерь беженцев может остаться на границе надолго / Коллаж "Сегодня"

Европейскому союзу стало очевидным, что оказавшиеся на территории между Беларусью и Польшей беженцы вынуждены будут пробыть там не одну неделю. Поэтому Еврокомиссия решила выделить 700 тысяч евро на содержание лагеря мигрантом на границе двух стран.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

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Проблема надолго

Отмечается, что средства будут переданы через Международный Комитет Красного Креста. Их используют для покупки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости для беженцев.

Следить за использованием средств будет еврокомиссар Янез Ленарчич. Он уже призвал обеспечить постоянный доступ представителям международных организаций с обеих сторон для эффективной помощи мигрантам. "ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей", — подчеркнул он.

Чуть ранее, как передает Reuters, министр обороны Польши признал, что кризис на границе продлится несколько месяцев, поскольку несколько тысяч мигрантов остались на восточной границе ЕС.

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В сети уже появились видеокадры, как между стычками с полицией обустраивают свой быт новые жители Европы.

Часть нелегалов, которые накануне штурмовали польскую границу, провели ночь в транспортно-логистическом центре "Бремино" недалеко от Гродно (Беларусь).

Ситуация

  • Утром 17 ноября стало известно, что на белорусско-польской границе при очередной попытке прорыва мигрантов пострадали 12 польских силовиков. Прокуратура Польши открыла уголовное дело по статье о нападении на правоохранителей.
  • Ситуация на границе обострилась 8 ноября. Тогда несколько тысяч мигрантов в сопровождении белорусских силовик двинулись в сторону польской границы.
  • Украина внимательно наблюдает за происходящим у соседей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси полностью подчинился планам Кремля по миграционному террору, чем создал угрозу прорыва мигрантов даже в Украину.

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