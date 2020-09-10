ЕС договорился о предзаказе шестой вакцины против коронавируса

Евросоюз продолжает подготовку к масштабной закупке вакцины от короновируса. Так, Европейская комиссия завершила предварительные переговоры с фармацевтическим объединением BioNTech-Pfizer о закупке потенциального препарата против COVID-19, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Я рада сообщить, что мы завершили переговоры с BioNTech-Pfizer о первоначальной закупке 200 миллионов доз будущей вакцины против коронавируса. Это шестая фармацевтическая компания, с которой мы в рекордно короткие сроки завершили переговоры или подписали соглашение о потенциальных вакцинах", - сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, шансы "разработать и внедрить безопасную и эффективную вакцину, как для европейцев, так и для остального мира, никогда не были так высоки".

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"Чтобы победить коронавирус где бы то ни было, нам нужно победить его везде", - сказала она.

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Ранее Еврокомиссия договорилась о закупке вакцин-кандидатов с другими производителями мирового уровня: Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna. Контракт с AstraZeneca, вступил в силу 27 августа.

Целью стратегии ЕС в отношении вакцин против COVID-19 является "формирование надежного и разнообразного портфеля вакцин-кандидатов".

Предусмотренный контракт с BioNTech-Pfizer обеспечит возможность для всех стран-членов ЕС покупать вакцину, а также делать пожертвования странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправлять в европейские страны.

Тем временем компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета, приостанавливает третью фазу испытаний вакцины против COVID-19 из-за опасений по поводу безопасности.

Приостановка испытания повлияла на клинические испытания, проводимые другими производителями вакцин, которые ищут признаки аналогичных реакций.

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