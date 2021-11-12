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Евросоюз хочет оставить Лукашенко без спецназа

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
12 ноября, 18:35
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В ответ на кризис с мигрантами Евросоюз готовит новый пакет санкций против режима Лукашенко
В Европе уверены, что знают, как ослабить режим Лукашенко / Коллаж "Сегодня"
В Европе уверены, что знают, как ослабить режим Лукашенко / Коллаж "Сегодня"

Евросоюз готовит новый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который шантажирует соседей нелегальными мигрантами. Премьер-министр Эстонии настаивает на новых ограничениях, которые должны закончиться безработицей среди спецназовцев Беларуси.

Аргумент Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что санкции против Александра Лукашенко уже неплохо действуют, а могут в конечном итоге привести к тому, что у режима закончатся деньги на содержание силовиков.

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Об этом сообщило агентство Politico.

"Из наших разведывательных данных мы видим, что санкции действительно работают. Санкции, которые наносят ущерб режиму, будут иметь значение, потому что у него в конечном итоге закончатся деньги, которые ему понадобятся для выплаты зарплаты людям на границе. Например, полиции или силам безопасности", – заявила премьер Эстонии Кая Каллас.

Новый пакет

Евросоюз намерен на следующей неделе ввести санкции против лиц, которые прямо или косвенно поддерживают незаконную переправку мигрантов в Беларусь. Цель – чтобы цепочка контрабандистов была разорвана. Таким образом под ограничения попадут авиакомпании.

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Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью изданиям Rheinische Post и Bonner General-Anzeiger.

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