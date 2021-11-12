Евросоюз хочет оставить Лукашенко без спецназа

Евросоюз готовит новый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который шантажирует соседей нелегальными мигрантами. Премьер-министр Эстонии настаивает на новых ограничениях, которые должны закончиться безработицей среди спецназовцев Беларуси.
Аргумент Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что санкции против Александра Лукашенко уже неплохо действуют, а могут в конечном итоге привести к тому, что у режима закончатся деньги на содержание силовиков.
Об этом сообщило агентство Politico.
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"Из наших разведывательных данных мы видим, что санкции действительно работают. Санкции, которые наносят ущерб режиму, будут иметь значение, потому что у него в конечном итоге закончатся деньги, которые ему понадобятся для выплаты зарплаты людям на границе. Например, полиции или силам безопасности", – заявила премьер Эстонии Кая Каллас.
Новый пакет
Евросоюз намерен на следующей неделе ввести санкции против лиц, которые прямо или косвенно поддерживают незаконную переправку мигрантов в Беларусь. Цель – чтобы цепочка контрабандистов была разорвана. Таким образом под ограничения попадут авиакомпании.
Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью изданиям Rheinische Post и Bonner General-Anzeiger.
Ситуация
- В Киеве считают, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами. Это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой. Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- В интернете появился план, как мигранты собираются пробираться в Европу через Украину, на случай, если Польша полностью закроет свои границы.
- Пограничное ведомство Финляндии сообщило, что в страну прибыли около 30 нелегалов, которые попали в ЕС через территорию Беларуси. В ближайшее время эта страна ожидает прибытия большего количества беженцев.
- 11 ноября и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным, от которого потребовала "прекратить использовать беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз".
- Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Беларусью в целях решения данной проблемы.