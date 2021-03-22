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ЕС может одобрить "Спутник V": в Россию едут инспекторы

22 марта, 12:35

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Европейский фармрегулятор начал циклическую проверку российской вакцины от COVID-19

Евросоюз собирается приступить к исследованиям касательно российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с ее возможной регистрацией в ЕС в дальнейшем.

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Об этом, как сообщает издание la Presse, заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери.

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"Мы начали циклическую проверку, поэтому мы изучим все данные, когда они будут собраны, чтобы быстрее принять решение. В апреле мы проведем производственные инспекции в России. Потом, когда у нас будут все необходимые данные, мы поднимем вопрос об одобрении этой вакцины", – сказал Кавалери.

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Он добавил, что кроме "Спутника V", EMA занимается проверкой вакцины от немецкой компании Curevac и от американской Novavax.

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В то же время, глава целевой группы Еврокомиссии по вакцинам Тьерри Бретон заявил, что ЕС не нуждается в российской вакцине от COVID-19, а в Европе производится достаточное количество вакцин, чтобы обеспечить иммунитет всему континенту.

При этом официальный представитель ЕК Эрик Мамер объяснил, что страны Евросоюза имеют право закупать "Спутник V", но в таким случае они "будут самостоятельно нести ответственность за все последствия" иммунизации населения.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Россия ЕС вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Спутник V
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