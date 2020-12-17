ЕС ускорит рассмотрение вакцины от коронавируса Moderna

Биотехнологическая компания предоставила более подробную информацию о своей вакцине

Вакцину от коронавируса mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna могут одобрить 6 января 2021 года.

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Об этом говорится на официальном сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

В последнее время был достигнут значительный прогресс в оценке заявки на получение разрешения на продажу вакцины Moderna, говорится в заявлении.

Кроме того, Moderna предоставила более подробную информацию о своей вакцине от коронавируса.

"Сегодня компания досрочно подала последний пакет данных, необходимых для оценки заявки. Они содержат информацию, которая нужна для производства вакцины для рынка ЕС", – рассказали в EMA.

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Ранее агентство планировало рассмотреть этот вопрос на заседании 12 января.

Напомним, официальные лица Евросоюза на закрытом заседании 27 октября заявили, что вакцинировать против нового коронавируса до 2022 года удастся только часть населения Европейского Союза, поскольку нет уверенности в достаточной эффективности разрабатываемых вакцин и их может не хватить.

Мы также сообщали, что вакцина от коронавируса, созданная компанией AstraZeneca, вызвала у пожилых людей такую же иммунную реакцию, как и у молодых, что является хорошим знаком.

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