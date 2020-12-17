Українська
$ 27,74
33,8
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

ЕС ускорит рассмотрение вакцины от коронавируса Moderna

17 декабря, 20:28

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Биотехнологическая компания предоставила более подробную информацию о своей вакцине

Вакцину от коронавируса mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna могут одобрить 6 января 2021 года.

Реклама

Об этом говорится на официальном сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

В последнее время был достигнут значительный прогресс в оценке заявки на получение разрешения на продажу вакцины Moderna, говорится в заявлении.

Кроме того, Moderna предоставила более подробную информацию о своей вакцине от коронавируса.

"Сегодня компания досрочно подала последний пакет данных, необходимых для оценки заявки. Они содержат информацию, которая нужна для производства вакцины для рынка ЕС", – рассказали в EMA.

В тренде
Еще опаснее и агрессивнее. В Британии найден новый вид коронавируса
Реклама

Ранее агентство планировало рассмотреть этот вопрос на заседании 12 января.

Напомним, официальные лица Евросоюза на закрытом заседании 27 октября заявили, что вакцинировать против нового коронавируса до 2022 года удастся только часть населения Европейского Союза, поскольку нет уверенности в достаточной эффективности разрабатываемых вакцин и их может не хватить.

Мы также сообщали, что вакцина от коронавируса, созданная компанией AstraZeneca, вызвала у пожилых людей такую же иммунную реакцию, как и у молодых, что является хорошим знаком.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Европа вакцинация вакцина Moderna
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Цены на газ в Европе взлетели до рекорда за 20 месяцев
Цены на газ в Европе взлетели до рекорда за 20 месяцевЭкономика
Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?
Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?Экономика
Почти 1000 евро за работу упаковщиком: кому в Европе платят минималку и какая она
Почти 1000 евро за работу упаковщиком: кому в Европе платят минималку и какая онаБизнес
Сменила трубоукладчик на баржу: Россия надеется достроить
Сменила трубоукладчик на баржу: Россия надеется достроить "Северный поток – 2"Экономика
Британские ученые назвали новый симптом коронавируса
Британские ученые назвали новый симптом коронавирусаЕвросоюз
Торгуют откровенными снимками. Безработные стюардессы массово ушли в интим (фото)
Торгуют откровенными снимками. Безработные стюардессы массово ушли в интим (фото)Fun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять