ЕС может рассмотреть новые санкции против России: Боррель подвел итоги визита в Москву

По словам европейского дипломата, Европа и Россия все больше расходятся

Европейский Союз может рассмотреть введение новых санкций против России, в частности в связи с ситуацией в области прав человека.

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Об этом написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву.

Он отметил, что вернулся в Брюссель "с глубоким беспокойством по поводу перспектив развития российского общества и геостратегического выбора России".

"Моя встреча с министром Лавровым и послания российских властей во время этого визита подтвердили, что Европа и Россия расходятся. Похоже, Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу", – отметил Боррель.

Он вспомнил о высылке трех дипломатов ЕС во время его визита в Москву, подчеркнув, что "российские власти не захотели воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога с ЕС".

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"Государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да, они могут включать санкции. И у нас также есть еще один инструмент для этого, благодаря недавно утвержденному режиму санкций ЕС в области прав человека", – написал представитель Евросоюза.

Напомним, в Эстонии подвергли критике визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву – в частности, потому, что он не обсудил с главой МИД РФ Лавровым вопрос санкций за нарушение прав человека и ситуацию на Донбассе.

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