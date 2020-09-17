ЕС может ввести персональные санкции против Лукашенко – МИД Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко может попасть под санкции Евросоюза, если продолжит силой подавлять мирные протесты в стране. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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"Лукашенко продолжает идти дорогой насилия и подавления. В ЕС мы сразу предложили санкции против ответственных лиц. Если насилие продолжится, то нам нужно будет расширить меры на большее число персон и говорить также нужно будет о Лукашенко", – говорится в сообщении.

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Как известно, вопрос о введении персональных санкций в отношении представителей властей Беларуси будет вынесен на саммит ЕС 24–25 сентября. В разные годы черный список для Белоруссии достигал 130 человек, Лукашенко входил в него с 2011 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что несколько стран Евросоюза выступают против введения персональных санкций против Александра Лукашенко. В первую очередь против персональных санкций выступили Германия, а также Франция и Италия. Они утверждают, что, несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми.

Видео: Facebook / МИД Украины

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