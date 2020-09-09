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ЕС на полгода продлил "крымские" санкции против России

9 сентября, 13:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Скоро около 15 человек и несколько организаций будут добавлены в список

Послы Европейского союза одобрили продление на 6 месяцев санкций против России, которые были введены за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

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"Послы ЕС дали зеленый свет на продление санкций на 6 месяцев в отношении 175 человек и 44 организаций, которые причастны к подрыву территориальной целостности Украины. Скоро около 15 человек и несколько организаций будут добавлены в этот список за строительство Керченского моста", - написал он.

Речь идет о так называемых "крымских" санкциях.

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Отметим, что всего ЕС применил четыре вида санкций в отношении России, начиная с 2014 года. Кроме "крымских", действуют индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины, также существует так называемый "украинский список", в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами.

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Четвертый пакет – это экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, которые впоследствии были связаны с выполнением Минских договоренностей.

Также сообщалось, что США могут рассмотреть санкции против России из-за силового вмешательства в Беларуси.

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Россия ЕС Украина санкции
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