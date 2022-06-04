ЕС начал готовить седьмой пакет санкций против России: как ударят по агрессору

Продавив 6-й пакет санкций против России, где значится нефтяное эмбарго, Евросоюз начал работу над седьмым, поскольку международный преступник Владимир Путин не демонстрирует желание прибрать своих солдат с украинской территории.
О разработке новых санкционных мер заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, передает Polska agencja prasowa.
Что известно
По словам польского чиновника, новые ограничения коснутся российского газа и расширения списка банков, которые отключат от SWIFT. В списке потенциальных банков, которым могут отключить SWIFT, Яблонский упомянул "Газпромбанк", через который Кремль так упорно организовывает оплату газа за рубли.
"У Путина пока достаточно ресурсов, чтобы тратить деньги на армию и пополнять силы на фронте, задача санкций – отрезать его от источников денег", – резюмировал Яблонский.
В числе прочих мер Яблонский назвал конфискацию российских замороженных активов, которые могут быть затем направлены на усиление обороны и послевоенное восстановление Украины. Польша уже активно работает в этом направлении.
Ожидают кое-какие проблемы и Венгрию, которая решали идти своим путем в вопросе нефтяного эмбарго.
Одним из способов обхода санкций стали попытки продажи российских товаров "под видом продукции из других стран". Брюссель работает и над этим вопросом.
Санкций много не бывает
- 3 июня Евросоюз утвердил долго ожидаемый шестой пакет санкций против Российской Федерации.
- Тем не менее на Западе рассматривают вопрос о том, разрешить ли российским олигархам откупиться от санкций и использовать свои деньги для восстановления Украины.
- На уходящей неделе США увеличили список граждан России, с которыми запрещено иметь дело. Среди 17 фамилий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и два олигарха.