ЕС обсудит санкции за принудительную посадку самолета в Минске 24 мая

Европа жестко отреагировала на задержание Протасевича
Принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске и возможные санкции за это главы правительств Европейского союза намерены обсудить на саммите в Брюсселе 24 мая.
Об этом сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс в Twitter.
"Глава Евросовета завтра поставит вопрос о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Будут обсуждаться последствия и возможные санкции", – написал он.
Cаммит Евросоюза был запланирован ранее на 24-25 мая в Брюсселе, на нем планировали обсудить проблемы пандемии коронавируса и отношения с Россией.
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Напомним, в воскресенье, 23 мая, власти Беларуси заставили совершить посадку самолет компании Ryanair, летевший рейсом Афины – Вильнюс, заявив о якобы поступившем сообщении о минировании. После приземления лайнера в Минске был арестован летевший в нем экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
Европейские политики уже отреагировали на произошедшее – они требуют от белорусских властей объяснений и не исключают новых санкций против режима Александра Лукашенко.
Украина также присоединилась к призывам европейских стран освободить белорусского журналиста Романа Протасевича.
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