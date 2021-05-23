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ЕС обсудит санкции за принудительную посадку самолета в Минске 24 мая

23 мая, 22:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича в Беларуси в экстренном порядке внесли в повестку саммита Евросоюза в Брюсселе

Европа жестко отреагировала на задержание Протасевича

Европа жестко отреагировала на задержание Протасевича

Принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске и возможные санкции за это главы правительств Европейского союза намерены обсудить на саммите в Брюсселе 24 мая.

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Об этом сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс в Twitter.

"Глава Евросовета завтра поставит вопрос о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Будут обсуждаться последствия и возможные санкции", – написал он.

Cаммит Евросоюза был запланирован ранее на 24-25 мая в Брюсселе, на нем планировали обсудить проблемы пандемии коронавируса и отношения с Россией.

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Напомним, в воскресенье, 23 мая, власти Беларуси заставили совершить посадку самолет компании Ryanair, летевший рейсом Афины – Вильнюс, заявив о якобы поступившем сообщении о минировании. После приземления лайнера в Минске был арестован летевший в нем экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

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Европейские политики уже отреагировали на произошедшее – они требуют от белорусских властей объяснений и не исключают новых санкций против режима Александра Лукашенко.

Украина также присоединилась к призывам европейских стран освободить белорусского журналиста Романа Протасевича.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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