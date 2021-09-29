В ЕС требуют отменить безвиз для Украины – СМИ

Об отмене безвиза заговорили в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Чехии – в частности, последняя недовольна нарушениями Украины

В ЕС хотят отменить безвиз для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько стран-членов Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Об этом пишет "Радио Свобода", в распоряжении которого оказался внутренний документ ЕС.

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Документ ЕС датирован 27 сентября, он был выпущен во время поездки президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.

Как пишет СМИ, такое решение приняли из-за того, что упомянутые страны нарушают правила. В частности, люди пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

Какие страны жалуются?

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Об отмене безвиза для Украины заговорили в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Чехии: