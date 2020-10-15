ЕС отомстил России за отравление Навального: кто попал под новые санкции

Европейский Союз, который ранее на этой неделе согласовал санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального, внес в "черный список" шесть граждан РФ.

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Об этом 15 октября сообщили в Официальном вестнике ЕС.

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В частности, под санкции попали:

директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников;

заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко;

глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин;

уполномоченный представителя президента РФ в Сибири Сергей Меняйло;

заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко;

заместитель министра обороны РФ Павел Попов.

Стран-членов Евросоюза запретят им въезжать на свою территорию и заморозят активы.

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Накануне глава российского МИД Сергей Лавров пригрозил странам Запада зеркальным ответом в случае введения санкций.

Как мы уже сообщали, Конгресс США также намерен ввести санкции против России из-за покушения на Алексея Навального.

Напомним, что российскому оппозиционеру кстало резко плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, где российские врачи заявили, что у него нарушение обмена веществ. Через несколько дней его вывезли в Германию, и немецкие медики диагностировали у него отравление боевым ядом "Новичок". В Организации по запрету химического оружия это подтвердили.

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