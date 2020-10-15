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ЕС отомстил России за отравление Навального: кто попал под новые санкции

15 октября, 13:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Евросоюз внес шестерых российских чиновников в "черный список"

Европейский Союз, который ранее на этой неделе согласовал санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального, внес в "черный список" шесть граждан РФ.

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Об этом 15 октября сообщили в Официальном вестнике ЕС.

Читайте также: Отравление Навального: решатся ли ЕС и США на серьезные санкции против России

В частности, под санкции попали:

  • директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников;
  • заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко;
  • глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин;
  • уполномоченный представителя президента РФ в Сибири Сергей Меняйло;
  • заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко;
  • заместитель министра обороны РФ Павел Попов.

Стран-членов Евросоюза запретят им въезжать на свою территорию и заморозят активы.

В тренде
Послы ЕС поддержали санкции из-за отравления Навального, – СМИ
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Накануне глава российского МИД Сергей Лавров пригрозил странам Запада зеркальным ответом в случае введения санкций.

Как мы уже сообщали, Конгресс США также намерен ввести санкции против России из-за покушения на Алексея Навального.

Напомним, что российскому оппозиционеру кстало резко плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, где российские врачи заявили, что у него нарушение обмена веществ. Через несколько дней его вывезли в Германию, и немецкие медики диагностировали у него отравление боевым ядом "Новичок". В Организации по запрету химического оружия это подтвердили.

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Россия ЕС отравление покушение санкции санкции против России Алексей Навальный

Источник: Сегодня

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