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ЕС планирует начать массовую вакцинацию от коронавируса в апреле

28 октября, 20:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Компании могут поставлять в ЕС до 50 миллионов доз вакцин в месяц

Европейский Союз рассчитывает, что серьезные поставки вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в страны Европы начнутся в апреле 2021 года.

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Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

"Крупные поставки должны начаться в апреле", – сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Она уточнила, что в лучшем случае компании могут поставлять в ЕС до 50 миллионов доз вакцин в месяц.

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Напомним, официальные лица Евросоюза на закрытом заседании 27 октября заявили, что вакцинировать против нового коронавируса до 2022 года удастся только часть населения Европейского Союза, поскольку нет уверенности в достаточной эффективности разрабатываемых вакцин и их может не хватить.

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Мы также сообщали, что вакцина от коронавируса, созданная компанией AstraZeneca, вызвала у пожилых людей такую же иммунную реакцию, как и у молодых, что является хорошим знаком.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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