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ЕС планирует отключить еще больше банков РФ от SWIFT

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3 мая, 20:55
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также добавил, что война России против Украины влияет на глобальную безопасность
ЕС может отключить больше российских банков от SWIFT
ЕС может отключить больше российских банков от SWIFT / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия работает над 6-м пакетом санкций против России, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

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"Неспровоцированная война России против Украины влияет на глобальную безопасность. Мы работаем над 6-м пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и борьба с импортом нефти. Эти меры будут представлены на утверждение Совета", – написал Боррель.

Напомним, что ЕС уже исключил несколько российских банков от SWIFT в начале марта.

Санкции против РФ

  • Министерство торговли США опубликовало список предметов роскоши, запрещенные к ввозу в Россию с 16 марта. Среди запрещенных товаров оказались алкогольные напитки, женские сумочки, табачные изделия, ювелирка, косметика и парфюмерия, меховые изделия, одежда стоимостью от 1000 долларов, автомобили, мотоциклы, рояли, наручные часы, предметы искусства и коллекционные предметы.
  • Западные ограничения влияют не только на экономику России и компании, работающие внутри страны, но и на их дочерние предприятия. Например, недавно обанкротился Амстердамский торговый банк, владельцем которого является российский Альфа-Банк.
  • В то же время Евросоюз в ближайшее время планирует отказаться от энергоресурсов из РФ.

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