ЕС предложил США вместе противодействовать России

Флаг США и ЕС. Фото из открытых источников
В проекте совместного заявления саммита Евросоюз – США предложили объединить усилия в противодействии России. Заявление подготовила европейская сторона и направила его на согласование в Вашингтон.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В документе говорится, как ЕС и США должны справляться с "беспрецедентными глобальными вызовами".
"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности", - цитирует агентство текст проекта документа.
В нем также предлагается "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю".
Напомним, ЕС подозревает, что Россия хочет поглотить часть Донбасса, и готовит ответ.
Кроме того, в ЕС назвали главную угрозу от паспортизации Россией Донбасса.