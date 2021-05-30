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ЕС предложил США вместе противодействовать России

30 мая, 08:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В рамках саммита Евросоюз – США ЕС составили документ, в котором предложили администрации Байдена вместе противодействовать РФ

Флаг США и ЕС. Фото из открытых источников

Флаг США и ЕС. Фото из открытых источников

В проекте совместного заявления саммита Евросоюз – США предложили объединить усилия в противодействии России. Заявление подготовила европейская сторона и направила его на согласование в Вашингтон.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В документе говорится, как ЕС и США должны справляться с "беспрецедентными глобальными вызовами".

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности", - цитирует агентство текст проекта документа.

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В нем также предлагается "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю".

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Напомним, ЕС подозревает, что Россия хочет поглотить часть Донбасса, и готовит ответ.

Кроме того, в ЕС назвали главную угрозу от паспортизации Россией Донбасса.

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