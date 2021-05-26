ЕС предъявил AstraZeneca ультиматум – компании грозят миллиарды евро штрафа

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Британская фармкомпания AstraZeneca может оказаться должной Евросоюзу миллиарды евро из-за ультиматума, который Брюссель поставил ей в суде.
Об этом сообщает Associated Press.
ЕС обвиняет AstraZeneca в срыве поставок своей вакцины от СOVID-19 и требует в следующем месяце их существенно нарастить.
Если к концу июня фармкомпания не предоставит еще 20 млн доз вакцины, то ЕС угрожает ей штрафами по 10 евро в сутки за каждую недополученную дозу.
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Данное требование было выдвинуто в рамках судебного процесса, инициированного Еврокомиссией, чтобы добиться поставки во втором квартале 2021 года 90 млн, а не 70 млн доз вакцины AstraZeneca, как планируется сейчас.
В AstraZeneca заявили, что ее юристы изложат свою позицию позже в среду. Процесс рассматривает суд Брюсселя.
Ранее в компании неоднократно уверяли, что приложили требуемые по контракту "максимально разумные усилия" для выполнения графика поставок в ЕС.
Напомним, что из-за недопоставок вакцины и рисков образования тромбоза у тех, кто ее принял, Европейская комиссия решила в 2022 году не продлевать контракт с AstraZeneca.
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