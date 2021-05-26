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ЕС предъявил AstraZeneca ультиматум – компании грозят миллиарды евро штрафа

26 мая, 17:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Европа дала месяц, чтобы поставить все обещанные дозы COVID-вакцины – за каждый день просрочки фармкомпанию ждут жесткие карательные меры

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Британская фармкомпания AstraZeneca может оказаться должной Евросоюзу миллиарды евро из-за ультиматума, который Брюссель поставил ей в суде.

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Об этом сообщает Associated Press.

ЕС обвиняет AstraZeneca в срыве поставок своей вакцины от СOVID-19 и требует в следующем месяце их существенно нарастить.

Если к концу июня фармкомпания не предоставит еще 20 млн доз вакцины, то ЕС угрожает ей штрафами по 10 евро в сутки за каждую недополученную дозу.

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Данное требование было выдвинуто в рамках судебного процесса, инициированного Еврокомиссией, чтобы добиться поставки во втором квартале 2021 года 90 млн, а не 70 млн доз вакцины AstraZeneca, как планируется сейчас.

В AstraZeneca заявили, что ее юристы изложат свою позицию позже в среду. Процесс рассматривает суд Брюсселя.

Ранее в компании неоднократно уверяли, что приложили требуемые по контракту "максимально разумные усилия" для выполнения графика поставок в ЕС.

Напомним, что из-за недопоставок вакцины и рисков образования тромбоза у тех, кто ее принял, Европейская комиссия решила в 2022 году не продлевать контракт с AstraZeneca.

Видео: Сегодня

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